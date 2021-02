Naples et Gattuso chutent en 16e contre Grenade

Après avoir rapidement ouvert la marque d'une frappe de Piotr Zielinski (3e), le Napoli avait pourtant l'espace pour passer. Mais l'égalisation de la tête d'Angel Montoro (25e) a plombé sa soirée.

Il fallait alors trois buts mais Naples n'en a marqué qu'un, par Fabian Ruiz (59e), malgré le retour sur les terrains de Dries Mertens en seconde période. Deux autres ont été logiquement refusés à Giovanni Di Lorenzo et Tiémoué Bakayoko pour un hors-jeu et une faute et Lorenzo Insigne a trouvé la barre sur coup franc.

Cette défaite prolonge le début d'année calamiteux de Naples, avec une défaite en Supercoupe d'Italie contre la Juventus (0-2), une élimination en demi-finale de la Coupe d'Italie contre l'Atalanta Bergame (0-0, 1-3), et plusieurs revers en championnat qui l'ont éloigné de son objectif prioritaire de la saison, le Top 4 synonyme de Ligue des champions.

Gennato Gattuso s'était posé mercredi en "premier" responsable de la mauvaise passe actuelle, acceptant d'être "massacré" mais plaidant pour qu'on laisse ses joueurs "tranquilles".