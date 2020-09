Reims éliminé par Fehérvár aux tirs au but

Encore un fiasco français en Coupe d'Europe. Après Montpellier face à Gyor ou encore Lyon face à l'Astra Giurgiu (liste non exhaustive), c'est au tour de Reims de sombrer face à un adversaire plus que modeste.

Dans une rencontre d'une faiblesse technique abyssale, joué sur un match sec en Hongrie, Reims n'a jamais été capable de faire trembler les filets de Fehérvár.

Le moment fort de la rencontre ? L'expulsion de Thomas Foket à la 115e minute. Il est devenu le 2e joueur de Reims expulsé lors d'un match de coupe d'Europe après Jean Vincent face à l'Austria Vienne le 18 octobre 1962.

0-0 après 120 minutes de « jeu », il fallait donc les tirs au but pour départager les deux équipes. Reims manquait ses deux premières tentatives par Dia et Abdelhamid et s'inclinait 4-1.

Après 57 ans d'absence sur la scène européenne, Reims a été très décevant. Le club rémois, qui ne compte aucune victoire en Ligue 1 cette saison va tenter de se relancer dès dimanche face… au PSG.