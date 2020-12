Lilian Thuram sur le crachat : "J’ai été extrêmement choqué"

Le crachat de Marcus Thuram sur Posch lors de "Gladbach-Hoffenheim" fait toujours parler. C'est d'abord Marcus Rose, son entraîneur, qui a publiquement condamné le comportement de l'attaquant. Et maintenant, il a été rejoint par Lilian, le père de Marcus, après que la sanction a été connue.

Dans des déclarations à 'RCI Guadeloupe', le champion du monde 1998 a admis qu'il n'a pas su comment réagir en voyant l'action : "je regardais le match, j’ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question à savoir est-ce que c’était vraiment mon fils en fait."

Mais il a également montré son côté paternelet a voulu défendre son fils en qualifiant la réaction controversée : "Après coup, j’ai eu son explication c’est-à-dire qu’il était rage de colère, et donc il a insulté l’adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie. Lui, ce qu’il veut, c’est que les gens retiennent que c’est involontaire."

Au fur et à mesure, Lilian a tenu à défendre l'involontaireté d'un Marcus qui a présenté ses excuses peu après le match : "C’est tout à fait compréhensible ce qui se passe au niveau des médias, mais il était rage de colère, et donc il a insulté l’adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie. Il m'a dit : "Mais papa je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis capable de cracher volontairement sur quelqu’un parce que ça n’a pas de sens".

"Lorsqu'il a pris le carton rouge, la première personne qu'il a appelée en allant dans les vestiaires, c'est son petit frère, pour lui dire 'Képhren, je n'ai pas fait exprès, je t'assure, j'étais en train de crier, j'étais énervé. Je pense qu'il s'est excusé auprès de son petit frère avant, parce qu'il connaît son papa ..." a-t-il ajouté.