Lille accroche le nul à Saint-Étienne

Saint-Étienne démarre nettement mieux cette rencontre face à des Lillois qui se présentent avec pas moins de six changements par rapport à l'équipe qui a décroché le nul dans la semaine face au Milan AC en Ligue Europa.

Khazri est tout proche de tromper Maignan en angle complètement fermé dès les premières minutes, mais le gardien nordiste est vigilant. Les Dogues manquent clairement de mordant et semblent payer leurs multiples efforts depuis le début de la saison, malgré le turn over opéré par Christophe Galtier.

Les Verts se montrent dangereux sur une frappe lointaine de Trauco sortie par Maignan. Jusqu'au premier tournant de la soirée. Sur un long ballon en profondeur, Bradaric rate sa tête en retrait et voit Khazri venir le percuter dans sa chute. Penalty selon M. Bastien, et l'attaquant stéphanois ne manque pas l'opportunité de se faire justice (1-0, 33e).

Les hommes de Claude Puel rejoignent ainsi les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage face à des Lillois bien trop peu inspirés avec une seule frappe tentée.

Quinze minutes plus tard, aucun changement mais les voilà totalement transformés. Jonathan Ikoné touche enfin le ballon entre les lignes et Saint-Étienne subit. Mathieu Debuchy est tout proche de comettre l'impardonnable avec une double faute aux abords de la surface sur un Araujo qui filait au but. Résultat ? Carton jaune et coup-franc, au grand dam de Christophe Galtier.

Mais Lille va mieux et trouve la barre sur une tête de Benjamin André sur corner. Mais la chance va enfin sourire sur un centre de Bradaric, remis de la poitrine par Yilmaz pour Ikoné, qui ne rate cette fois par l'occasion d'égaliser (1-1, 65e).

De plus en plus en souffrance, Saint-Étienne tente tant bien que mal de contenir les vagues adverses, alors que Yazici et Bamba sont notamment lancés pour les visteurs. Parfaitement servi en retrait après une percussion à gauche d'André, Burak Yilmaz, pourtant en position idéale, envoie sa frappe dans les tribunes.

Lille domine largement les débats dans une fin de rencontre où les Verts essaient surtout de tenir. Mission réussie pour un Mathieu Debuchy sorti avec des crampes et les siens qui mettent fin à leur terrible série de sept défaites consécutives, tandis que Lille manque l'occasion de revenir à hauteur du PSG. Les Nordistes qui voient même Lyon, Monaco et Montpellier revenir à leur hauteur.