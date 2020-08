Lille annule son stage pour cause de COVID-19 !

Le LOSC a informé dans un communiqué qu'il annulait son stage de pré-saison pour des raisons sanitaires. Tout l'effectif devait partir au Portugal le 1er août :

"Cette décision, unanimement partagée par la direction du LOSC ainsi que par l’ensemble de son staff (sportif et médical), fait suite à l’évolution sanitaire sur un plan national et international. Prenant en compte également l’évolution constante des protocoles, il nous apparaît, dès lors, imprudent de quitter le pays, et ce, malgré l’urgence d’une préparation estivale à redéfinir. Mais bien au-delà de nos ambitions sportives – qui demeurent inchangées –, la priorité du LOSC reste et restera toujours la santé de ses Joueurs, de son Staff, de leur famille et de l’ensemble de nos concitoyens."