Campos : "Angel Gomes est l'un des plus grands talents d'Europe"

Angel Gomes est "l'un des plus grands talents d'Europe", selon le directeur du football lillois, Luis Campos, qui s'attend à voir l'ancien grand espoir de Manchester United à atteindre le sommet une fois qu'il aura développé complètement son jeu. Angel Gomes a fait irruption dans la première équipe de Manchester United alors qu'il n'était encore qu'un adolescent en 2017, après avoir passé les 11 dernières années à se frayer un chemin dans les rangs des équipes de jeunes du club.

Cependant, le joueur de 20 ans n'a pas pu s'imposer comme un joueur régulier au niveau senior, avec seulement 10 matches toutes compétitions confondues pour les Red Devils avant l'expiration de son contrat plus tôt cet été. Manchester United était impatient de prolonger le meneur de jeu en lui faisant signer un nouveau contrat, mais il a choisi de quitter le club à la recherche d'un temps de jeu régulier, Lille ayant finalement réussi à le faire signer un bail de cinq ans en tant qu'agent libre.

Angel Gomes a été immédiatement envoyé en prêt à Boavista pour la durée de la saison 2020-21 et a impressionné lors de ses débuts pour le club portugais lors d'un match nul 3-3 face au Nacional samedi. L'international anglais des moins de 20 ans a été impliqué sur les trois buts de son équipe, délivrant trois passes décisives, afin de donner aux fans un aperçu passionnant de ce qu'il apportera à l'équipe au cours de la saison.

"Il faut que son talent puisse exploser"

Luis Campos pense que Angel Gomes commencera à exploiter pleinement son potentiel du côté de Boavista en vue de revenir à Lille et de s'établir sur une scène encore plus grande l'été prochain. "Cela a à voir avec la nécessité pour lui de terminer son développement", a déclaré Campos à 'O Jogo' lorsqu'on lui a demandé de discuter de la décision du club français de prêter l'ancien milieu de terrain de Manchester United au Portugal.

"Angel doit jouer 30-40 matches en une saison et je pense que si tout se passe bien, il démontrera qu'il est l'un des plus grands talents d'Europe. Nous parlons d'un joueur qui était le capitaine de l'équipe d'Angleterre qui a remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans, et qui est aussi, je pense, le capitaine des U20 d'Angleterre. C'est un joueur que j'ai dû regarder plusieurs fois en direct, aussi bien dans les équipes de Manchester United que dans les équipes de jeunes. Pour moi, je le répète, c'est l'un des plus grands talents européens d'aujourd'hui", a ajouté le dirigeant portugais du LOSC.

"Il faut créer les conditions pour que tout ce talent puisse exploser. Je crois que Boavista et son entraîneur peuvent l'aider dans ce sens. Il jouera dans un championnat qui peut faire progresser son niveau individuel afin qu'à l'avenir, il puisse jouer à un niveau encore plus élevé et plus exigeant", a conclu Luis Campos. Angel Gomes a réussi sa première avec Boavista, et nul doute que s'il poursuit sur cette lancée, il sera très attendu la saison prochaine par Christophe Galtier et les supporters du LOSC.