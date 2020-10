Christophe Galtier : "C'est un point de gagné"

Le LOSC voulait enchaîner après sa victoire inaugurale face au Slavia Prague (1-4). Il a finalement été freiné. D'abord menés par deux buts d'écart à la pause, les Dogues sont parvenus à arracher le point du match nul face au Celtic Glasgow (2-2), ce jeudi, en Ligue Europa. Un résultat décevant pour Christophe Galtier.

"Déçu du résultat mais pas de la performance. On a fait une pauvre première période, sans rythme, sans vitesse de transmission. Le ballon circulait mais sans vitesse et c'était impossible de bouger le bloc écossais. On a fait de grossières erreurs sur les buts. C'était très insuffisant", a confié l'entraîneur du LOSC, en conférence de presse.

"À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs que ce n'était pas le visage de l'équipe, que c'était la première fois que l'on était menés de deux buts, que l'Europe nécessitait plus de générosité. Après la pause, on a senti rapidement l'équipe jouer plus haut, dans le camp adverse. On a acculé l'équipe écossaise dans ses 20 derniers mètres. On s'est mis à dominer, on s'est créé des situations. On a senti que le match était en train de basculer après le premier but", a ensuite analysé le technicien français après la rencontre.

Si tout n'a pas été parfait, loin de là, Christophe Galtier a aimé la détermination de son équipe, revenue au score dans un match qui semblait bien mal embarqué. "J'apprécie fortement la réaction du groupe. L'équipe a montré du caractère et son vrai visage en seconde période. C'est un point de gagné quand vous êtes menés 2-0 à la pause. Vu le scenario, c'est un point qu'on a été arracher", a enfin déclaré l'ancien de l'AS Saint-Etienne. Toujours invaincu, le LOSC est encore en lice pour une qualification.