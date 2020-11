Christophe Galtier dénonce les critiques "insensées" à l'encontre du PSG

Technicien aussi reconnu qu'apprécié, Christophe Galtier sait aussi manier les mots avec habileté. Ce jeudi, l'entraîneur du LOSC a accordé un long entretien au quotidien 'L'Equipe'. Dans celui-ci, l'ancien de l'AS Saint-Etienne a notamment évoqué le cas du Paris Saint-Germain, club injustement critiqué selon lui.

"Ils sont performants malgré une liste d'absents incroyable"

"Il y a des critiques aujourd'hui sur le PSG qui me paraissent insensées. On est durs avec eux. Ils jouent depuis quelques semaines avec une deuxième équipe, qui serait une bonne équipe de Ligue 1 mais qui ne serait pas championne. Ils sont performants malgré une liste d'absents incroyable. C'est plus difficile en C1 mais quand vous avez des joueurs comme Mbappé et Neymar qui sont absents, c'est normal que l'équipe soit moins performante...", a ainsi analysé le technicien, tout en lucidité.

"Contre Rennes, équipe qui joue la C1, un Paris très, très diminué arrive à gagner 3-0 sans trop trembler ! Je ne suis pas là pour prendre la défense de Thomas (Tuchel) mais c'est lourd, ils ont dix ou onze absents, avec l'enchaînement des matches...", a ensuite ajouté Christophe Galtier, qui déplore les cascades de blessures.

PSG, Tuchel défendu par son prochain adversaire

"Si on avait dix absents, vous revenez dans deux mois et vous me dites mais qu'est-ce qu'il s'est passé entre-temps ? D'ailleurs on va y être confrontés, on a Renato (Sanches) blessé, Zeki (Celik) blessé, deux joueurs qui n'arrêtent pas de jouer. C'est l'aberration d'un calendrier incroyable", a enfin pesté l'entraîneur nordiste.