À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le LOSC s'est incliné lors de son ultime match de préparation, dimanche, face au Stade Brestois (1-2). Un revers qui n'incite pas vraiment à l'optimisme chez les Nordistes, déterminés à retrouver le podium. Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, estime que son équipe n'est pas encore rôdée.

"Il y a encore beaucoup de réglages à faire, notamment dans la manière de récupérer le ballon et où on doit le récupérer. C'était l'un de nos points forts la saison dernière et ça va le redevenir. Il y a eu des mauvais placements, on n'est pas sortis sur le porteur de manière coordonnée mais ça va s'améliorer. Et ça doit. Les vingt premières minutes, le bloc équipe était trop bas, nos deux attaquants étaient isolés dans leur pressing et se sont fatigués, il y a un gros travail collectif à faire. On doit être mieux dans le collectif et offensivement les relatons doivent meilleures entre les uns et les autres", a ainsi expliqué l'ancien coach de l'ASSE, dans des propos rapportés par France Football.

"C'est regrettable de perdre, même avec beaucoup de changements (neuf) dans l'équipe en deuxième période. Ce n'est jamais agréable de finir par une défaite, les résultats en préparation n'ont pas été extra, loin de là. Sur les vingt premières minutes, on n'a pas mis assez de rythme et d'intensité alors que Brest était réglé dans ses sorties de balle. Nos joueurs ne sont pas dans le même état de forme. Certains reviennent de blessure d'autres découvrent l'effectif. On a encaissé huit buts en six matches et oui, ça m'inquiète", a ensuite ajouté Christophe Galtier. Après une trêve forcée longue de plusieurs mois, la prochaine saison s'annonce aussi indécise que passionnante.