Défaits par le SCO d'Angers à domicile (1-2), mercredi soir, pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, les Dogues ont réalisé une bien mauvaise opération comptable. Dans le même temps, le PSG a en effet partagé les points contre l'AS Saint-Etienne (1-1), tandis que l'Olympique Lyonnais s'est imposé contre Lens (3-2).

Résultat des courses, Lille pointe à la 3ème place du classement, à trois points de l'OL, leader, et à égalité de points avec Paris. Autant dire que l'année 2021 ne débute pas de la meilleure des manières pour les hommes de Christophe Galtier, peu habitués à laisser filer des points précieux si facilement...

"Angers mérite sa victoire mais nous, on a été absents"

D'ailleurs, l'entraîneur nordiste avait bien du mal à digérer ce résultat en conférence de presse d'après-match. L'ancien de l'ASSE n'a donc pas caché son énervement face aux médias. "On a mis beaucoup trop de temps pour rentrer dans ce match. Pendant 30-35 minutes, j'avais rarement vu mon équipe autant en difficulté dans les duels, la qualité technique. On a été battus dans tous les domaines, et notamment sur la volonté, la détermination. Angers mérite sa victoire mais nous, on a été absents. Absents sans le ballon, absents dans le marquage, absents dans les duels et avec beaucoup trop de déchet technique", a d'abord déclaré Christophe Galtier, remonté.

"Peut-être que cette défaite va nous rappeler ce que l'on doit mettre dans un match dès la première minute pour être performants... Perdre des matches, ça peut arriver, mais en étant aussi absent, il y a des interrogations. Cette défaite ne m'inquiète pas, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme. Mais elle pousse à la réflexion. Il faudra se poser les bonnes questions. On se devait de faire beaucoup mieux", a ensuite ajouté le technicien français, qui attend donc une réaction de ses joueurs.