Lille craque face à l’AZ Alkmaar en amical

Quand certains s’envolent pour Lisbonne afin de préparer au mieux le futur Final 8 de Ligue des Champions, les autres clubs français poursuivent, eux, leur préparation en vue d’être fin prêts pour la reprise de la Ligue 1 à partir de 21 août prochain. C’est notamment le cas de Lille qui affrontait l’AZ Alkmaar ce samedi.

Après trois premières rencontres amicales face à des adversaires belges (Mouscron, Club Brugge et Anderlecht), les Dogues se sont frotté aux vice-champions d’Eredivisie et ont subi leur deuxième défaite (2-1) malgré un but somptueux de Jérémy Pied juste avant l’heure de jeu (58eme) pour l’ouverture du score.