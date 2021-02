Lille prend la tête du championnat

Moins flamboyant dans le jeu depuis le début de la nouvelle année, Lille continue de gagner et prend seul la première place du classement grâce à ce succès sur une équipe de Dijon en difficulté. La différence est venue de Yusuf Yazici à la demi-heure de jeu.

Les Lillois prennent rapidement le dessus sur leur adversaire dans cette rencontre, avec notamment une possession clairement à leur avantage. La première véritable occasion est à mettre au crédit de Sven Botman, averti quelques minutes auparavant pour un gros tacle sur Baldé, et qui vient solliciter Racioppi sur corner.

Les Dogues dominent mais vont mettre un peu de temps avant de concrétiser au tableau d'affichage. C'est chose faite sur une erreur défensive des Bourguignons : Ecuela Manga perd le ballon proche de son but devant Yazici, qui évite la sortie de Racioppi pour ouvrir le score (1-0, 29e).

Pas de quoi faire évoluer la physionomie du match jusqu'à la pause. Le Turc, encore, mais également Luiz Araujo et Jonathan Bamba tentent tour à tour de faire la différence, mais sans succès. Trop inoffensif, Dijon rejoint les vestiaires sans s'être véritablement montré dangereux.

Alors Dijon revient avec davantage d'envie, même si l'équipe reste trop limitée offensivement pour inquiéter régulièrement la deuxième meilleure défense du championnat. Les quelques tentatives ne posent ainsi guère de souci à Mike Maignan.

Globalement sereins à défaut de faire le jeu - comme souvent en cette année 2021 - Lille se contente de gérer son avance sans oublier de se porter à l'attaque quand l'opportunité se présente, à l'image de ce centre de Çelik pour Bamba, qui ne cadre pas, seul dans le dos de Racioppi.

Dans une fin de rencontre disputée sur un faux rythme jusque dans les dernières minutes, où Dijon va enfin pousser pour revenir, les Dogues tiennent et s'offrent une quatrième victoire consécutive par un petit but d'écart. Autant de points grapillés qui leur permettent d'occuper désormais seuls la tête de la Ligue 1 à la faveur de la défaite du PSG un peu plus tôt sur la pelouse de Lorient.