Lille envisage de baisser les salaires des joueurs

Dans des déclarations recueillies par l'Équipe', Gérard López, le président du club nordiste, a affirmé que plusieurs mesures allaient être prises, notamment en ce qui concerne les salaires des joueurs.

Les revenues que ces derniers perçoivent pourraient être en effet revues à la hausse en raison de la pandémie de coronavirus qui a un fort impact économique sur plusieurs clubs de Ligue 1, notamment dans le cas où le championnat serait définitivement suspendu.

Le président du LOSC l'a souligné pour le quotidien sportif français : "Notre modèle économique se bse sur la vente de trois ou quatre joueurs par an. Cette période ne sera pas facile et nous devrons réduire nos dépenses le plus possible".

"Mais je pense aussi que nous pouvons faire preuve de solidarité, grâce à une masse salariale maîtrisée", a expliqué le président des Dogues.