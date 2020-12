Galtier assume ses choix face au Celtic

Lille n'aura donc remporté aucun de ses deux matchs face au Celtic Glasgow, dernier de sa poule d'Europa League. La défaite de jeudi soir en Ecosse prive ainsi les Dogues de la première place de leur groupe, la faute à la victoire du Milan à Prague. Les Nordistes ne seront donc pas têtes de série lors du tirage au sort des seizièmes de finale, ce lundi.

"Pour l'emporter ici, il fallait avoir un onze de départ plus classique chez nous. Après, ce choix a été dicté par l'état de forme des uns et des autres et par le calendrier qui nous attend derrière. On est déçus", a réagi Christophe Galtier au coup de sifflet final.

"Prendre trois buts, c'est beaucoup. Au total, on en encaisse cinq dans cette double confrontation face au Celtic (2-2 à l'aller, 2-3 au retour). Mais, à chaque fois, on a procédé à des changements de postes importants. On a marqué quatre fois contre eux mais cela n'a pas suffi. J'assume mes choix."

Un revers lié notamment aux erreurs défensives de ses joueurs, coupables sur plusieurs des buts encaissés à Celtic Park.

"Il y a eu des erreurs. On pourra débattre sur le onze de départ. Ce sont des choix importants par rapport à l'état de fatigue de joueurs avec lesquels on a beaucoup insisté. Mais les deux premiers buts sont évitables.

"Le premier, c'est une erreur de marquage sur coup de pied arrêté et, sur le deuxième, on doit dégager un ballon et mieux intervenir pour éviter le penalty. Ce sont des erreurs que l'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Il faut être beaucoup plus strict dans tous les secteurs. À ce niveau, ça ne pardonne pas."

"S'il avait fallu obtenir une qualification ici, j'aurais fait différemment. Aurait-on obtenu un autre résultat ? On ne peut pas le savoir", poursuit Galtier.

"On a disputé un vrai match de Coupe d'Europe. Eux aussi. On n'a pas été efficaces sur le plan offensif. Mais je n'oublie pas les quatre matches de L1 qui arrivent et qui sont très rapprochés. Et je n'ai pas de préférence pour le tirage car on aura un premier de groupe ou une équipe reversée de Ligue des champions."