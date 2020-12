Galtier : "Le mérite revient aux joueurs"

Mal embarqué et mené au score par le Sparta Prague, le LOSC a réussi à inverser la tendance afin d'arracher la victoire, ainsi que sa qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Un doublé de Burak Yilmaz aura suffi aux Dogues pour l'emporter et aborder la dernière journée à la tête de sa poule. En conférence de presse, Christophe Galtier a salué la réaction de ses joueurs après la victoire face au Sparta Prague.

"On est qualifiés. Les joueurs sont allés chercher cette qualification et le mérite leur en revient, dans un groupe qui était très ouvert. On est arrivé à se qualifier au soir de la 5e journée, c'est une performance. Je trouve qu'on a dominé le match, on a eu beaucoup de situations favorables, l'équipe a été très dynamique, la première mi-temps a été d'un rythme incroyable. On est menés contre le cours du jeu et être mené peut faire mal à la tête parfois. Mais les joueurs ont vite réagi", a analysé le technicien français.

"On est en tête, on verra l'état de forme du groupe. Les objectifs sont importants aussi en Championnat. Evidemment, on va vouloir garder cette place. Il y a peut-être un petit enjeu économique, et pour le tirage (c'est mieux aussi). On verra comment on récupère d'ici là. Faire démarrer certains joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu peut être intéressant", a expliqué l'entraîneur de Lille.

Galtier recadre Yazici

"Les entrants ont été très bons et le mérite revient à la totalité du groupe, qui n'a jamais douté. Il fallait rester lucide et maintenir la pression sur l'adversaire, ne pas abdiquer et sur cela les joueurs ont été parfaits. Je suis fier d'eux et content pour eux", a conclu Christophe Galtier. L'entraîneur de Lille a été plus loin à ce sujet, recadrant Yusuf Yazici, énervé lors de sa sortie ce jeudi soir, au micro de 'Téléfoot' après la rencontre.

"La motivation est une chose, l’agacement en est une autre. On règlera ça tranquillement, entre nous. Il faut accepter de sortir, quelles que soient les raisons. Et quand il est sorti, celui qui est entré à sa place (Burak Yilmaz) a marqué deux buts", a analysé l'entraîneur du LOSC. Christophe Galtier a ensuite regretté la programmation du prochain match des Dogues qui aura lieu ce dimanche à 13 heures face à l'AS Monaco.

"C'est difficile de caser les matches, je le sais. Nous avons eu des matches à 21h, c'est vrai", a reconnu le coach. "Est-ce qu'on aurait pu échanger les horaires entre le Lille-Monaco et le Metz-Lyon (prévu à 21h) ? C'est possible. J'ai essayé, sans aboutir, c'est comme ça". Dauphin du PSG, mais ex-aequo avec l'AS Monaco et Lyon, Lille tentera d'envoyer un nouveau message fort à ses concurrents ce dimanche.