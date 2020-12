"Le PSG reste favori dans la course au titre"

Deuxième de Ligue 1, Lille a réussi à conserver sa place de dauphin avec un précieux succès contre l'AS Monaco ce dimanche en début d'après-midi. Les Dogues sont parfaitement bien placés au classement pour jouer les troubles fêtes cette saison, mais en haut du tableau, l'écart entre plusieurs équipes est très faible. En conférence de presse, Christophe Galtier a donné son point de vue sur la course au titre et garde un oeil sur ses concurrents directs pour l'Europe.

"Est-ce qu’on sera un outsider? Pour l’instant, on est bien placé. Marseille tourne plein pot, avec des matchs en retard. Il faudra gagner les matchs charnières. Quand je vois le PSG avec sa rotation lors de sa victoire contre un Montpellier remarquable (1-3, ndlr). Quand je regarde derrière, il y a une bagarre terrible avec Montpellier, Monaco, Marseille, Lyon. Les confrontations directes sont importantes. Paris reste Paris, avec beaucoup de qualités. Ils l’ont emporté ce week-end avec un nombre d’absents incroyables. Paris reste à mes yeux le favori. Je regarde surtout ce qu’il se passe dans le peloton des poursuivants", a expliqué le Français,

L'entraîneur du LOSC a analysé la rencontre face à l'AS Monaco : "On bat une belle équipe, très organisée et difficile à jouer, l'une de celles qui marque le plus en Ligue 1, qui a des jambes, de la qualité technique et qui était sur une grande dynamique. C'est une grande performance. On a assisté à une première période fermée entre deux équipes qui se ressemblent, avec très peu de situations. Paradoxalement, ça s’est décanté en notre faveur en début de seconde période".

"On ira en Ecosse pour défendre notre première place"

"Cela se décante en deuxième période et bascule en notre faveur, sûrement parce qu'on est mieux revenus dans le match que l'adversaire, en profitant de nos occasions pour marquer coup sur coup. Ce résultat est important parce qu'on était face à un concurrent direct et qu'on avait peu gagné ces derniers temps. Et la fin de rencontre a été difficile avec de la fatigue et un adversaire qui poussait. On est bien placés mais on verra où on bascule après le match contre Montpellier le 23 décembre", a ajouté l'ancien entraîneur de l'ASSE.

Le technicien du LOSC a évoqué les performances de Jonathan David et Yusuf Yazici : "Jonathan a eu du mal à entrer dans la partie. J’en ai discuté avec lui juste avant de venir vous voir en conférence de presse. Je ne l’ai pas trouvé bien en début de match, il a connu beaucoup de déchets. J’étais même inquiet. Mais très vite, il s’est mis dans les bonnes conditions en deuxième période et il marque ce but dont il est aussi à l’origine en gagnant un ballon difficile puis en se retrouvant là où il devait être, et en réussissant à être froid devant le but. Parfois, on est moins bien dans le jeu mais efficace. Parfois, on est très bon dans le jeu, mais on manque de justesse dans le dernier geste. Je l’ai sorti rapidement car j’ai estimé qu’il avait fait beaucoup d’efforts contre Prague et que j’avais Yusuf sur le banc, qui il y a un an s’était fait une rupture des croisés contre Monaco. Cela entrait dans ma réflexion de le faire jouer aujourd'hui".

Christophe Galtier pense déjà au match du Celtic et veut terminer premier de son groupe en Europa League : "On ne devait pas rester dans une forme de fatalité de se dire que c’est difficile de jouer après la Coupe d’Europe. Oui, ça l’est, mais il faut l’occulter et tout faire pour gagner. Je trouve qu’on est beaucoup mieux rentré dedans qu’à Saint-Etienne et Brest. Ça va donner encore plus de confiance au groupe. Jeudi, nous avons un match très important au Celtic. On ira en Ecosse pour défendre notre première place. C’est ma volonté, mais aussi celle du groupe. Et dimanche on recevra Bordeaux. Il faudra être lucide dans nos choix. J’insisterai sur l’état d’esprit à avoir".