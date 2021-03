Galtier : "Nîmes n'a pas volé sa victoire"

C'est la grosse surprise du week-end en Ligue 1 : Nîmes est allé l'emporter sur la pelouse de Lille, qui pourrait perdre par conséquence sa première place au classement. Un succès tout à fait mérité pour les Crocos à en croire l'entraîneur adverse.

"Nîmes n'a pas volé sa victoire. On a fait une entame très moyenne, en étant absents dès le départ et en étant contrés, ce qui n'est pas habituel chez nous. On a sûrement oublié certains fondamentaux, des principes de jeu, et concédé deux buts", a reconnu Christophe Galtier après coup au micro de 'Canal Plus Sport'.

"On n'a pas eu beaucoup de réussite dans le jeu. Même si on a essayé d'entreprendre, on l'a fait de façon très désorganisée, avec beaucoup d'approximations, ce qui a donné un match pauvre de notre part.

"Avec l'enchaînement des matches, notre qualité de jeu s'est affaiblie, on a moins de précision dans les transmissions, moins de justesse technique et de qualité dans la finition sur le plan offensif."

Un moins bien physique pas forcément illogique à ce moment de la saison et après un tel parcours, y compris sur la scène européenne. Ce qui pose la question de la gestion de l'effectif dans les semaines à venir pour Galtier.

"Il y a peut-être une réflexion à mener sur les rotations, cela peut aussi être lié à la fatigue ou à un manque d'expérience et de maîtrise dans cette situation où l'on est très exposé", a-t-il poursuivi.

"Est-on capable de supporter cette pression ? Face aux blocs bas, il faut amener plus de largeur et de présence dans la surface, on a certains atouts mais peut-être pas tous pour battre différents profils d'équipe. Dans les quatre premiers, on est peut-être l'équipe avec le moins d'expérience ou de maîtrise."

Les Nordistes auront face à eux un sacré test dès la reprise après la trêve, puisqu'ils seront en déplacement au Parc des Princes pour défier le PSG. Ils en sauront alors probablement bien plus sur leurs capacités à lutter pour le titre de champions de France jusqu'au bout cette saison.