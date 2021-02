Galtier : "Notre match le mieux maîtrisé de la saison"

Solidement installés à la première place du championnat, les Dogues n'ont pas tremblé pour disposer de Lorient au Moustoir à l'issue d'une belle prestation, trois jours après la défaite en seizièmes de finale aller de Ligue Europa devant l'Ajax.

Avec quatre buts marqués, les Lillois ont fait le travail pour repasser devant Lyon, qui l'avait emporté à Brest, et distancer quelque peu le PSG, battu ensuite par Monaco.

"Je suis très satisfait de la victoire, qui est importante, et du contenu. Les conditions étaient difficiles, le terrain n'était pas idéal, mais on a montré autre chose que face à Brest. On a été plus entreprenants, avec plus d'animation offensive entre les uns et les autres", a réagi Christophe Galtier au micro de Canal Plus au coup de sifflet final.

"Gagner ici ce n'est pas quelque chose de banal, Lorient restait sur cinq matches sans défaite, contre le PSG, Monaco... C'est notre match le mieux maîtrisé de la saison, on n'a pas concédé beaucoup de situations, même si on prend un but sur une grossière erreur défensive. C'est une assez belle victoire. Je n'étais pas inquiet sur l'état d'esprit du groupe."

L'ancien coach des Verts était également heureux de la réaction de ses hommes après la déception face aux champions des Pays-Bas, une défaite concédée en fin de match après avoir mené au score - même si les Dogues ont souffert tout au long de la rencontre jeudi.

"Les joueurs ont tous envie de réussir collectivement, il y aura automatiquement des retombées individuelles. Il y avait une grande attente face à l'Ajax et ils ont déçu", a-t-il poursuivi.

"Quand on déçoit, on prend un coup sur la tête. On a bien réagi. Jeudi, on ne sera pas favoris. Pas seulement du fait d'avoir perdu à domicile mais à cause de l'expression de l'Ajax, il faudra un exploit pour arriver à les éliminer."

Et ensuite se reconcentrer sur un championnat qu'ils seront dans la course pour remporter s'ils poursuivent leur très belle dynamique. Ce sera contre Strasbourg dimanche, avant de croiser le fer avec Marseille, Monaco et Paris, entre autres, dans les prochaines semaines.