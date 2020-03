Galtier : "On doit jouer pour gagner"

Quatrième à un point de Rennes, Lille se déplace à Nantes ce dimanche (15h) dans l'espoir de l'emporter pour continuer sa course au podium face à des Canaris en confiance après leur victoire contre l'OM (1-3).

"Nantes est une équipe joueuse. Ils ont gagné contre Marseille au Vélodrome, cette victoire va les remettre en confiance, car à domicile, ils ont eu quelques contre-performances, a estimé Christophe Galtier. Si les conditions de jeu le permettent, on risque d'avoir un match ouvert.

"C'est toujours mieux d'attaquer, on doit jouer pour gagner. L'OM a 12 points d'avance. On doit faire notre parcours et n'avoir aucun regret. Rien n'est joué. Pour espérer être menaçant, on devra faire un sans-faute. On travaille pour."

Alors que Lille est éliminé des coupes nationales et de la scène européenne, l'ancien coach des Verts s'est également confié sur le calendrier plus allégé de son groupe, qui ne joue plus qu'une fois par semaine.

"Nous avons des semaines avec beaucoup de séances d'entraînement. Nous ne sommes plus dans une gestion d'effectif mais dans la concurrence. Cela se ressent dans les séances, et c'est bien pour l'équipe", a-t-il poursuivi avant d'évoquer la situation de plusieurs joueurs, parmi lesquels Timothy Weah, à nouveau blessé, et Nico Gaitan, arrivé cet hiver.

"Timothy Weah est revenu aujourd'hui (samedi), il va bien. Sa saison est terminée, on espère l'avoir à la reprise de la saison prochaine. Saad Agouzoul sera opérationnel à partir de la semaine prochaine.

"Nico gaitan est de mieux en mieux. Il fait la totalité des séances. C'était ma volonté de le faire rentrer contre Toulouse. Il apporte de la sécurité, de la maturité. Il trouve ses repères, il échange beaucoup avec ses partenaires."