Galtier prêt à discuter prolongation avec Létang

Leader de Ligue 1 devant l'OL et le PSG, Lille vit une fantastique saison sur le plan sportif. Mais en interne, le pouvoir a changé de main cet hiver ce qui pouvait laisser craindre un retour dans le rang de la part des Dogues, mais aussi un départ de Christophe Galtier l'été prochain, lui qui était proche de Gérard Lopez. Ce jeudi, Olivier Létang a indiqué sur 'RMC' vouloir prolonger le technicien français. Ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a été appelé à répondre à cette déclaration.

"C'est très flatteur et je l'en remercie. Les choses se passent très bien. Mais on a convenu tous les deux qu'il allait y avoir un moment où il faudra qu'on se pose pour discuter.. Mais le calendrier est très serré, il n'y a pas d'urgence, je ne suis pas en fin de contrat, je veux rester focalisé sur le jeu, je ne veux pas m'éparpiller. Mes objectifs sont très clairs à très court terme. On a une situation incroyable, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse en être là. On va trouver un moment en dehors de la série. J'ai apprécié sa déclaration, à l'heure actuelle, les choses se passent bien et on a la même vision des choses", a expliqué l'entraîneur du LOSC.

Après le succès contre Bordeaux, Christophe Galtier a demandé à ses joueurs de garder les pieds sur terre : "La dernière fois qu'on avait gagné 3-0 à l'extérieur (à Milan), on avait eu trois jours, et après patatras (2-3 à Brest). Le match à Bordeaux, je l'ai revu deux fois. J'ai dit aux joueurs on a fait un bon match dans pas mal de secteurs mais on s'est mis en danger quand on a eu le ballon car on n'avait pas d'équilibre. On ne peut pas concéder autant d'occasions, même s'il est vrai qu'on a un bon gardien. J'ai mis en garde mes joueurs non pas sur un relâchement mais sur la discipline que l'on doit avoir".

Galtier félicite Maignan et Weah

"Mike Maignan gagne en concentration, il est très exigent envers lui-même. Quand vous êtes dans une équipe bien classée, les gardiens sont moins sollicités. Contre Bordeaux, il a fait deux arrêts importants dont un magnifique. Si on peut éviter de le solliciter aussi souvent... Weah ? Il est très utile pour nous car il est polyvalent. C'est un joueur qui travaille pour l'équipe, qui aime marquer, être devant le but. Titulaire dimanche à Nantes ? S'il marque à l'extérieur c'est peut-être qu'on a plus d'espace. C'est une option pour démarrer c'est sûr", a ajouté l'ancien entraîneur de l'ASSE.

Christophe Galtier se méfie du FC Nantes de Raymond Domenech : "Nantes a fait un très beau match. Je les ai vus contre Monaco, Saint-Étienne, c'était certainement leur match le plus abouti. Évidemment qu'ils ne sont pas dans une série positive, mais c'est une équipe qui prend forme match après match. S'ils l'avaient emporté à Saint-Étienne, il n'y avait rien à dire. Leur latéral gauche est absent et Pallois sera encore suspendu. Il y a l'adversaire, mais c'est surtout nous".

Enfin, il s'est exprimé sur la fin du feuilleton des droits tv et est heureux de son dénouement : "C'est bien que l'écran ne soit pas noir, je ne connais pas les montants financiers. Sur un plan personnel je suis très content que ce soit Canal+. Les responsables de cette situation, ce n'est pas Canal+. Ce sont ceux qui n'ont pas payé... Je suis de la génération 'Canal+', 1984. Que ce soit un seul diffuseur c'est bien. J'imagine qu'il y aura deux diffuseurs l'année prochaine. On sera dans quelque chose qui a bien fonctionné pendant des années. On ne sera pas dans les "Chimères" à croire qu'on va vendre notre football à 3 milliards."