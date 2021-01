Deuxième victoire consécutive, cette fois acquise dans la douleur en toute fin de rencontre pour Lille face à Reims. Menés au score, les Dogues ont pu compter sur Jonathan Bamba pour égaliser, puis Jonathan David pour l'emporter dans les tous derniers instants de la partie. Suffisant pour répondre à l'ouverture du score de Zeneli en première période.

Lille bat Reims au bout du suspens

Une prestation quelque peu timide qui permet toutefois aux nordistes de coller au PSG en haut du classement, en attendant le résultat de Lyon contre Metz. De quoi donner tout de même quelque peu le sourire à Christophe Galtier.

"Satisfait de la victoire. On a eu du mal en première période. On s'est créé très peu de situations, on prend un but un peu stupide. Il fallait rester calme à la pause", a analysé le coach lillois au coup de sifflet final.

"C'est une bonne journée. On est allé la chercher au forceps avec beaucoup de courage et de caractère, notamment en deuxième période. Le contenu reste le contenu mais, à cette période-là, en janvier-février, ce sont toujours des matchs difficiles, âpres. En regardant les matchs de nos adversaires, je m’aperçois que c’est difficile pour eux aussi. Donc il faut apprécier cette victoire à sa juste valeur."

"Même si la première période était moyenne, je n'avais pas le sentiment que les joueurs ne se battaient pas. Ç'a été beaucoup mieux en deuxième."

"Égaliser rapidement nous maintient dans le match et débloque une envie supplémentaire. On était plus dangereux, on a gagné plus de ballons. Avec beaucoup d'abnégation, on a pu arracher la victoire dans les dernières minutes."

"Reims avait un bloc très compact, il aurait fallu passer plus par les côtés et tirer plus souvent. Finalement, ça nous a réussi dans les dernières minutes."

Une bonne nouvelle pour José Fonte et ses partenaires, déjà vainqueurs sur la plus petite des marges la semaine passée à Nîmes. Une bonne préparation, à une semaine de défier un adversaire nettement plus coriace et un potentiel concurrent direct dans la course à l'Europe avec le Stade Rennais. Il vaudra mieux essayer d'éviter d'attendre les dernières minutes pour faire la différence.