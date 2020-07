Pilier de la défense du LOSC, José Fonte est un joueur d'expérience, lui qui a notamment été champion d'Europe avec le Portugal en 2016. Très apprécié dans le Nord, l'international lusitanien sera en fin de contrat en juin prochain. Une dernière année et puis s'en va ? Au contraire, José Fonte espère bien poursuivre sa carrière quelques années supplémentaires. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans les colonnes de 'France Football' ce vendredi. Optimiste et ambitieux.

"Je me sens très bien. J'ai envie de jouer deux, peut-être trois ans de plus. Je crois que je peux continuer à aider. Chaque année, je vais analyser mes performances. Si j'aide bien sur le terrain, ce sera pour jouer c'est sûr. Je travaille très dur. Je mène une vie saine en dehors du foot. Donc je reste très concentré sur mon métier. J'ai de bonnes relations avec Luis (Campos, conseiller sportif), le président. Le coach m'a souvent parlé de pouvoir travailler avec lui. Mais pour le moment, on en est encore loin", a en effet confié José Fonte, déjà âgé de 36 ans. Pour commencer, le défenseur central aborde la saison prochaine avec ambition.

"On veut retrouver la Ligue des champions via le championnat et aller loin en Europa League. Il faut profiter de notre expérience européenne de la saison passée. C'est un beau challenge. Mais les interrogations sont multiples. Il faudra être prêt et sérieux dès le début afin de prendre le plus de points possibles. Parce que l'on ne sait pas ce qui peut encore se passer", a confié le natif de Penafiel.