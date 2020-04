Jose Fonte veut braver les risques et terminer la saison

Si on connaît la date à laquelle le championnat de France s'est arrêté, celle d'une éventuelle reprise demeure totalement incertaine. Pandémie de coronavirus oblige, la France, à l'image de ses voisins européens, est à l'arrêt.

Si les instances compétentes travaillent d'arrache pied pour préparer la suite des évèvements, force est de constater que cela s'avère particulièrement délicat, tandis que la LFP envisage une reprise de la Ligue 1 le 17 juin prochain.

"Nous sommes habitués à prendre des risques"

Pour Jose Fonte, l'expérimenté défenseur central du LOSC, peu importe la date, le championnat doit reprendre. Bien entendu, il se pourrait que les risques ne soient pas totalement écartés, mais il n'y a, selon lui, pas de raison que les footballeurs soient plus protégés que le reste des Français.

"On va se plier à ce que les autorités nous diront, mais pour l’équité de la L1, c’est important de terminer ce championnat. C’est notre métier. Alors oui, la situation n’est pas facile, il y a certainement des risques. Mais nous sommes des joueurs professionnels, et nous sommes habitués à prendre des risques. (...) Je pense que ça serait un manque de respect pour les Français si la majorité de la population reprenait le travail et pas les footballeurs. Qu’est-ce que cela voudrait dire ? Cela serait un mauvais signal envoyé à tout le monde", a expliqué le Lillois pour 'RMC'.

Pas sûr que le reste des joueurs partage cet avis... Bien au contraire.