Lille peut s'en mordre les doigts. Le LOSC a longtemps cru à la victoire ce jeudi soir lors de son seizième de finale aller de la Ligue Europa à domicile contre à l'Ajax, mais les hommes de Christophe Galtier se sont écroulés dans les derniers instants de la partie. Après avoir mené au score grâce à un but de Timothy Weah, le LOSC a encaissé deux buts et a totalement perdu le fil de la rencontre après le premier but encaissé sur un penalty discutable.

Les joueurs du LOSC qui ont réclamé pendant plusieurs minutes que le penalty soit annulé, avant que ce dernier soit validé par l'arbitre malgré l'intervention de la VAR, sont ensuite totalement sortis de leur match et ont concédé un deuxième but qui pourrait coûter cher aux Dogues. Après la rencontre, au micro de 'RMC Sport', Olivier Létang, président de Lille, a confessé qu'il regrettait amèrement la fin de match de ses joueurs.

"Déjà on est tombé sur une très belle équipe de l'Ajax qui a fait un très beau match, c'est vrai que notre première mi-temps était un peu décevante. Mais encore une fois c'était une équipe de l'Ajax avec une grosse qualité technique. La deuxième mi-temps était un peu meilleure, on a eu la chance de marquer. Et ensuite cette décision qu'on peut qualifier de litigieuse sur le penalty. Après, on a perdu le fil", a avancé le président du LOSC.

"C'est dommage. Les joueurs se sont un peu énervés, ils ont oublié de bien terminer le match. On a un match retour dans une semaine avec l'objectif de se qualifier à Amsterdam. Avant ce match, on a un match très important à Lorient. C'est récupération, le match est dans trois jours, pour nous c'est très important. On basculera sur l'Ajax à partir de lundi" a ajouté Olivier Létang.

Le président de Lille attend une réaction dès ce week-end contre Lorient : "On a une place de leader de Ligue 1 à défendre. On a une revanche à prendre sur le match de ce soir. L'idée, c'est de rebasculer tout de suite sur une dynamique positive. Ce sera un match difficile, Lorient a une dynamique très intéressante ; ils ont battu le Paris Saint-Germain à domicile, donc on est prévenus. Mais notre objectif ce sera d'aller gagner, d'aller prendre les trois points à Lorient, même si on sait que ce sera difficile".

"Notre position est très claire. On a un effectif pour gagner tous les matches. On veut jouer tous les matches pour les gagner. Avant de penser au match retour, il y a ce match à Lorient. On sait que c'est toujours difficile après un match de compétition européenne, parce qu'on n'a que trois jours. Mais fatigue est un mot qu'on ne veut pas entendre et on veut que tout le monde soit concentré pour être prêts dès dimanche à Lorient", a conclu Olivier Létang.