"Le gel du classement est aussi inacceptable que la saison blanche"

Dauphin du PSG la saison dernière, le LOSC va selon toute vraisemblance devoir se contenter d'une qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Actuellement quatrième de Ligue 1 à seulement un point de Rennes, troisième, Lille ne va pas pouvoir profiter des dix dernières journées de championnat pour accrocher une place en Ligue des champions après l'annonce de l'arrêt de la saison par le premier ministre, Edouard Philippe, devant l'Assemblée Nationale ce mardi.

Dans une interview accordée à la 'Voix du Nord', Gérard Lopez a réagi à l'arrêt de la saison de Ligue 1 : "On s’attendait à une reprise un peu plus tôt à huis clos. Le gouvernement prend des décisions par rapport aussi à des informations que l’on ne possède pas sur le déconfinement et l’évolution de la maladie. On était partis pour recommencer en juin, ça ne sera pas le cas. La saison est terminée ? Il y a un doute car la décision de terminer la saison ou pas doit venir de la Ligue. Le bureau doit faire une recommandation au conseil d’administration. Ensuite, celui-ci décide. La tendance est de clore la saison car ça arrange certains, c’est comme ça. La décision n’est pas encore prise, mais c’est la tendance".

"Le règlement ne prévoit pas un championnat qui s’achève en cours de route"

Gérard Lopez a critiqué le choix de geler le classement, qui selon lui n'est pas acceptable au vu de l'importance du sprint final dans l'histoire de la Ligue 1 : "Le scénario que j'espérais ? Non, car je souhaitais terminer le championnat sur le terrain. Si ce n’est pas le cas, il va falloir voir comment la Ligue va procéder. Le gel de la saison à la 27e ou à la 28e journée est pour moi aussi inacceptable que la saison blanche. Le gel des compétitions laisse le même débat. J’ai des statistiques. Sur les dix dernières saisons, 71 % des clubs ont changé de position lors des dix dernières journées de championnat. Et je ne parle pas que des clubs qui jouent l’Europe. On connaît l’histoire de Toulouse qui a remonté dix points en quelques journées. Le rush final profite à ceux qui sont physiquement les mieux préparés".

"Le règlement ne prévoit pas un championnat qui s’achève en cours de route. On va voir. Je ne suis pas déçu, ni en colère. Celui qui critique la saison blanche doit aussi le faire pour le gel. Il y a d’autres paramètres à prendre en compte, comme, par exemple, le phénomène PSG. Le PSG prend 2,7 points par match. Ceux qui ne l’ont pas joué ont 2,7 points en plus. Il y a le phénomène des matchs retour. Il y a des coefficients à prendre en compte. C’est au monde du foot de décider de la manière de terminer cette saison", a ajouté le propriétaire du LOSC.

Gérard Lopez croit encore à une solution collégiale pour le classement, mais est conscient que le LOSC a des chances d'échouer au pied du podium : "Si, et le si est important, ça devait se terminer comme ça, le LOSC serait quatrième. Ma position n’est pas basée sur l’espoir mais sur des règlements qui existent. Il va y avoir des discussions. Des clubs travaillent sur des propositions. Elles seront soumises à la Ligue et on avancera là-dessus".