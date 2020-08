Lille s'apprête à débuter sa saison de Ligue 1, samedi prochain contre Rennes (20h). Un championnat que les Dogues abordent avec un effectif quelque peu remanié, mais avec beaucoup d'ambition après leur quatrième place de l'an passé.

"On visera le podium, on a le talent et le budget pour ça. Mais on part avec de l’humilité car la préparation athlétique a été inédite, a estimé Gérard Lopez dans 'L'Equipe'. La concurrence sera redoutable derrière le Paris-SG, avec Lyon et Rennes, avec Monaco et Nice, aussi.

"On va peut-être perdre trois ou quatre titulaires. Mais notre structure est pointue pour remplacer ces postes et nos capacités à bien intégrer les joueurs vont loin : Christophe (Galtier) aura une équipe de talent."

Le président nordiste se projette également sur un parcours européen, même si son club devra se contenter de la Ligue Europa cette saison, un an après avoir retrouvé la Ligue des champions. "On est assez excités par la Ligue Europa, c’est un esprit différent de la C1 mais ce n’est pas plus facile et on essaiera de faire un truc."