Le LOSC s'offre l'ASM et enchaîne

L'AS Monaco se montre plutôt inspiré depuis plusieurs semaines. Le club de la principauté restait, avant ce dimanche, sur quatre victoires de rangs en Ligue 1. Une belle série qui avait permis aux coéquipiers de Wissam Ben Yedder de s'installer à la quatrième place du championnat.

Les Monégasques défiaent les Dogues, eux qui disposaient, au coup de sifflet initial, du même nombre de points que le club lillois. Mais alors que Lille a dû jouer un match important en Ligue Europa en milieu de semaine, Monaco avait pu se reposer. De quoi faire la différence ? Pas vraiment, si l'on se fie au score et au déroulement de ce choc de Ligue 1.

Et la première péridoe a été plutôt décevante au vu du casting de cette rencontre. Une équipe de l'ASM qui avait opposé une meilleure entame à deux légères popportunités signées Bamba, mais au final, rien de bien croustillant à grignoter pour ce match à l'heure du déjeuner.

Il fallait attendre le second acte pour voir des étincelles, voire même, des feux d'artifice. C'est en effet à la 53e minute que la situation allait enfin se débloquer. Et ce sont les Lillois qui ont trouvé la faille dans le verrou asémiste.

Ikone était servi devant le rectangle adverse. L'international français aspirait pas moins de 5 adversaires de l'AS Monaco avant de décaler Jonathan David seul sur sa droite. La recrue canadienne des Dogues a fait étalage de sa progression, lui qui a connu une adaptation lente, en prenant tout son temps pour marquer d'un joli piqué.

5 minutes après l'heure de jeu, les Lillois doublaient la mise. Suite à un coup franc dangereux botté par Fabregas, Bamba mettait sur orbite Yilmaz et Yazici sur un contre d'envergure. Le premier cité alimentait son compère dans la surface, et ce dernier pouvait donner un avantage plus large aux siens en remportant son duel face à Mannone.

Monaco allait bien réduire la marque en toute fin de match par Pellegri, qui sur un superbe service de Fabregas, trompait Maignan de près. Mais à 2-1, le score n'allait plus évoluer. Et si ce résultat est forcément décevant pour des joueurs de Niko Kovac, très ambitieux, c'est bien Lille qui en profite pour revenir à 2 points du PSG.