Marquinhos, plus que jamais le patron

Il y a vraiment un PSG avec et sans Marquinhos, et ce n'est pas ce match à Lille (0-0) qui prouvera le contraire. De retour après avoir raté les deux rencontres précédentes (Lyon, Lorient), le capitaine parisien a tout de suite retrouvé ses repères dans l'axe d'une défense à trois. Taulier par ses interventions, précieux par ses prises de parole et conquérant dans sa volonté à aller toujours de l'avant, l'international brésilien a solidifié la défense parisienne.

C'est simple, dimanche soir, "Marqui" n'a fait que confirmer ce qu'avait énoncé Thomas Tuchel à son sujet. Il est bien le coeur et l'âme de cette équipe. Aux cotés de Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer, il a été le guide, celui qui a donné le tempo à suivre, permettant par la même occasion aux milieux Gueye, Verratti et Rafinha de faire vivre le ballon dans l'entrejeu, sans que Paris ne parvienne toutefois à forcer la décision. La faute, il faut l'admettre, à un excellent bloc lillois.

Une influence considérable

Il aura tout de même fallu attendre une petite quinzaine de minutes pour que la machine Marquinhos se mette en route. Le temps tout simplement de chauffer le moteur. Mais une fois lancé, l'ancien Romain s'est montré impérial, réalisant une masterclass évidente.

Avec Marquinhos, Paris a signé ce dimanche son deuxième clean-sheet consécutif. Ce qui n'était plus arrivé depuis l'enchaînement des matches contre Dijon, Basaksehir et Nantes, entre les 24 et 31 octobre. Mais en plus de cela - et c'est peut-être le plus important - son gardien Keylor Navas n'a presque jamais été inquiété, en dehors d'une belle intervention sur une frappe lointaine de l'attaquant Burak Yilmaz (75e).

Marquinhos est plus que jamais le patron de cette équipe. Avec lui, le PSG ne perd pas. La seule exception cette saison a été à Leipzig en Ligue des champions. "Marqui" était sur le terrain et cela s'était soldé par une défaite 2-1. Mais pour le reste, c'est très clair. La vie est tout de suite plus belle avec lui.