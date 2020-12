Di Maria, l'heure du déclic ?

Ce n'est pas la joie pour Angel Di Maria (32 ans). Remplaçant lors de quatre des six derniers matches du PSG, l'Argentin peine à finir l'année en trombe. Une période délicate pour l'ancien Mancunien, dont le contrat se termine à la fin de la saison, et qui pourrait être perturbé par cette situation selon Thomas Tuchel.

"De grandes possibilités qu'il commence"

Interrogé sur 'Fideo' avant le déplacement à Lille dimanche (21 h), l'entraîneur parisien a déclaré au sujet de la méforme de son joueur : "Peut-être que c'est aussi la situation de son contrat. Je ne peux pas dire si ça a une influence mais peut-être, parce qu'Angel est quelqu'un d'émotionnel. C'était plus compliqué pour lui ces dernières semaines, il a perdu des ballons faciles, il n'a pas toujours été décisif. Mais il a tout mon soutien et je n'arrêterai pas de le soutenir."

Alors qu'une interrogation entoure la participation de Kylian Mbappé, dont la séance a été allégée samedi, Angel Di Maria pourrait être amené à débuter le choc de la 16e journée face au LOSC. "Il y a de grandes possibilités qu'il commence", a seulement dit Tuchel à propos de son n° 11.

Si la présence d'Angel Di Maria se confirme, il faudra se pencher sur son positionnement. Car depuis plusieurs matches, 'ADM' n'évolue pas uniquement sur l'aile droite ou gauche. Avec le changement de structure, et le passage au 5-3-2, Di Maria a non seulement été aligné parmi les deux de devant, mais il a aussi joué comme relayeur. Une position qu'il occupait au Real Madrid lors de la saison ponctuée par le sacre en Ligue des champions en 2014. À ce poste, Rafinha apporte toutefois plus de garanties actuellement, selon son coach, qui confiait après la victoire contre Lorient (2-0) : "J'ai l'impression qu'Angel a perdu certaines choses qui étaient faciles avant pour lui. On a changé notre structure dans les dernières minutes contre Leipzig, à Manchester, contre Basaksehir, et à Montpellier. On a été un peu plus forts en 5-3-2 et c'est un peu plus facile pour Rafinha à ce poste, au milieu. C'est une décision du moment et je ne vais jamais arrêter de croire en Angel. Il est dans ma tête, il est dans mon coeur."

Quoi qu'il en soit, Di Maria ne nous avait pas habitué à un tel coup d'arrêt depuis son arrivée au PSG en 2015. Son bilan reste honorable malgré tout, puisqu'il a inscrit quatre buts et délivré huit passes décisives en quinze matches cette saison, toutes compétitions confondues. Mais, à l'instar de Neymar et Mbappé, il était jusqu'ici capable de faire chavirer n'importe quelle rencontre à tout moment. Un élément d'exception à qui il manque "un déclic", toujours selon Tuchel. Peut-être arrivera-t-il ce dimanche à Lille.