Tout savoir sur le match Lille-PSG

C'est le choc de la 16e journée de Ligue 1. Le match à ne pas rater. Ce dimanche (21 heures), au Stade Pierre Mauroy, le LOSC, leader du championnat, reçoit son dauphin le PSG, qui n'est qu'à un petit point des Dogues au classement.

Cette rencontre ne sera peut-être pas déterminante pour le titre, mais elle devrait donner de sérieuses indications sur l'identité du club qui terminera en tête de la L1 à la trêve, sachant qu'après les matches du weekend il ne restera qu'une journée à disputer d'ici la fin de l'année.

Qualifié pour les seizièmes de finale en Ligue Europa, Lille réalise une première partie de saison remarquable. En Ligue 1, les Lillois n'ont perdu qu'un seul match pour le moment. C'était à Brest le 8 novembre (3-2). Mais le club nordiste vient de vivre un véritable chamboulement en interne. Vendredi après-midi, le LOSC a été cédé à la société Callisto, et Olivier Létang a remplacé Gérard Lopez, désormais ex-président et ex-propriétaire du club.

Sans Neymar

Ce sera donc le premier match d'Olivier Létang en tant que président lillois, face au PSG, son ancien club. Des retrouvailles très attendues alors que Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, s'attend à un grand défi pour lui et ses hommes dans le Nord.

"Là, on a la possibilité de prendre la première place et on doit avoir confiance en nous, même si on sait que c'est toujours difficile à Lille. Il faudra avoir la possession du ballon, un contre-pressing très vigilant, très agressif, et arrêter les contre-attaques avant qu'elles naissent parce qu'ils partent très vite à quatre vers le but adverse et qu'ils ont beaucoup de qualité", a prévenu l'entraîneur allemand en conférence de presse.

Le PSG sera privé de Neymar, dont l'année est d'ores-et-déjà terminée. Danilo Pereira, Abdou Diallo, Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Juan Bernat sont aussi à l'infirmerie. En revanche, Marquinhos, touché à la hanche, a repris l'entraînement et devrait être disponible.

Match : Lille-PSG

Date : Dimanche 20 décembre 2020

Coup d'envoi : 21h00 (CET)

Comment regarder le match ? Le match Lille-PSG est diffusé sur la chaîne Téléfoot.