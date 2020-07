Auteur de 4 buts en 30 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, Renato Sanches a retrouvé la forme au sein du LOSC. Golden Boy en 2016, le Portugais, promis à un avenir radieux, avait pourtant rencontré quelques difficultés à se montrer à la hauteur des attentes les saisons précédentes. Confronté à une pression démesurée à ses débuts, l'ancien du Bayern Munich a su réhausser son niveau de jeu. Selon lui, il est même devenu un autre joueur.

"Je pense être un meilleur joueur aujourd'hui"

"Il suffit d'analyser mon jeu maintenant et mon jeu de l'Euro. C'est clair que je suis un autre joueur. Je suis plus prudent balle au pied, je ne rate pas autant de passes et je ne perds pas autant de balles que j'en perdais auparavant. Je suis mieux positionné sur le terrain et c'est grâce à l'expérience emmagasinée pour mieux comprendre le jeu. Pour toutes ces raisons là, je pense être un meilleur joueur aujourd'hui que je ne l'étais en 2016", a-t-il déclaré pour le média portugais MaisFutebol.

Quatre ans après l'Euro 2016, et alors que l'Euro initialement prévu en 2020 se jouera finalement en 2021 des suites de la pandémie de coronavirus, Renato Sanches est désormais un joueur à la détermination retrouvée. Preuve en est, il aspire à continuer à progresser dans le but de retrouver la sélection.

"Je suis sûr que la prochaine saison sera bien meilleure que cette année. Je continuerai à travailler, à donner le meilleur de moi-même et à atteindre mes objectifs. Tout joueur portugais veut participer à l'Euro et je ne me cache pas. C'est évidemment un objectif. Concernant Lille, nous devons continuer sur la lancée de la fin de saison", a ensuite ajouté le milieu offensif. Leader technique du LOSC, Renato Sanches s'est d'ores et déjà imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1.