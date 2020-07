Son départ surprise vers Benevento, Loïc Rémy s'explique

Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues, Loïc Rémy a été un atout majeur pour le LOSC lors de la saison 2019-20. En fin de contrat, l'attaquant de 33 ans semblait donc se diriger vers une prolongation dans le Nord, mais il a finalement préféré rejoindre l'Italie pour s'engager avec le club de Benevento, fraîchement promu en Serie A. Un départ surprise, qui n'avait pas été du goût de l'entraîneur Christophe Galtier et des supporters lillois, nécessitant donc quelques explications.

Dans un live Instagram, le principal intéressé s'est justement expliqué de sa décision. Selon lui, les négociations salariales avec les dirigeants n'ont pas été fructueuses. "J'ai demandé un salaire au club, qui a été rejeté et le club m'a fait une autre proposition qui baissait mon salaire et j'ai accepté une baisse conséquente. Mais en contrepartie, pour le manque à gagner on va dire, je demandais un bonus en cas de qualification en Ligue des Champions", a ainsi expliqué Loïc Rémy.

"Je vais pas citer de nom mais une personne du club a dit à mon agent : 'Tu penses qu'à 33 ans il trouvera une meilleure offre ?' Je pense que ça a été l'erreur fatale, même si les renégociations auraient dû redémarrer plus tôt à mon avis et j'aurais accepté sans regarder", a ensuite ajouté l'ancien international tricolore. Véxé par cette petite attaque, Loïc Rémy a donc pris la décision de rejoindre Benevento. Un départ largement évitable pour le LOSC, qui pourrait aussi perdre Victor Osimhen.