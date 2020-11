Un départ de Luis Campos "pourrait fragiliser le projet" estime Galtier

"Ca pourrait fragiliser le travail de tout le monde, le projet tout simplement. Je suis convaincu qu’on serait plus fort à trois, le président, Luis et moi", a souligné Galtier.

En froid depuis plusieurs mois avec Marc Ingla, le directeur général du club, le sort du Portugais, pilier de la réussite du Losc depuis trois saisons, est au coeur des discussions et l'entraîneur lillois ne l'a pas caché dans un entretien publié jeudi dans le quotidien sportif L'Equipe.

"Dans l’interview je n’ai pas dit un mensonge. Ce qui a été retranscrit était juste", a souligné Galtier, qui a précisé avoir échangé longuement avec son président jeudi soir.

"Il m'a posé des questions, j'ai répondu. Il n’y avait pas lieu à reproche sur l'article", a précisé Galtier, qui indiquait dans l'entretien ne pas avoir de nouvelles de Campos depuis fin août.

Au lendemain de cette interview, l'entraîneur a affirmé ne pas être informé d'un éventuel départ de Marc Ingla, qui serait imminent selon plusieurs médias.

"Je ne peux pas vous en parler car je ne suis pas au courant et ça ne me concerne pas. Quand je parle de trois, en aucun cas j’essaie d’occulter ou d'écarter Marc. Mais les deux personnes avec qui je travaille en permanence c’est Gerard Lopez et Luis Campos, je n’avais pas de relation professionnelle avec Marc, qui est du côté administratif", a expliqué Galtier.

Contacté par l'AFP vendredi, le président Gerard Lopez n'a pas pu être joint.

"Je sais que mon président fait tout pour que les choses reviennent dans l’ordre et qu’on continue ce projet tant excitant", a conclu l'entraîneur lillois.