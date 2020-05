Lineker couvre d'éloges Haaland

Gary Lineker fait partie des personnes qui aiment exprimer leurs opinions et avis en public, et ce dernier n'a évidemment pas manqué d'évoquer Haaland. Selon l'ex-attaquant, le jeune norvégien va marquer une époque.

C'est du moins ce qu'a sous-entendu Lineker, à travers son compte Twitter toujours très actif. "Ce jeune joueur va faire beaucoup de bruit dans notre sport, bien que ses buts, ne fassent pour le moment pas beaucoup de bruit", a-t-il écrit.

Sa publication était un retweet en réponse à une vidéo de son but inscrit face à Schalke 04. Haaland a ouvert le score en faveur du Borussia Dortmund samedi.

This young man is going to make a lot of noise in our game even if his goals, for now, are greeted with silence. https://t.co/0tTJnsLvvd