Lineker ne comprend pas la possible vente de Coutinho à Chelsea

Gary Lineker n'a pas pour habitude d'y aller avec des pincettes lorsqu'il donne son avis sur l'actualité du football sur ses réseaux sociaux. Cette fois-ci, l'Anglais a évoqué le possible transfert de Coutinho à Chelsea.

"Ces bêtises me feront toujours rire. Si un club veut vendre un joueur, ils ne chercheront pas à le vendre à un seul club", a déclaré Lineker sur la possible offre du Barça à Chelsea.

L'Anglais a poursuivi, plein d'ironie. "Bonjour, Monsieur Abramovich, nous voulons vous vendre Coutinho et nous ne voulons pas qu'il aille ailleurs qu'à Chelsea. 'Bien réfléchi, on va l'acheter", pouvions-nous lire sur le Twitter de l'ancie joueur du Barça.

Les Catalans, en revanche, pensent pouvoir trouver un terrein d'entente avec le club de Londres, bien que la crise du coronavirus pourrait compliquer les choses.

This nonsense always makes me laugh. If a club wants to sell a player, they’d hardly limit it to a few clubs of their choosing. “Hi there Mr Abramovich, we want to sell you Coutinho and we don’t want him to go anywhere but Chelsea.” “How considerate, we’ll take him.” https://t.co/O3pVxv47lK