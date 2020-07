Lingard marque son premier but à la dernière seconde de la saison

Jesse Lingard a vécu une saison difficile et n'a fait figure que de doublure derrière les joueurs les plus utilisés par Ole Gunnar Solskjaer : Martial, Greenwood, Rashford etc.

Une tendance qui dure depuis de longs mois. Il n'avait d'ailleurs plus marqué de buts en Premier League depuis le 22 décembre 2018, soit plus d'un an et demi.

Et pourtant, celui-ci a su terminer une saison compliquée sur le plan personnel lors de la dernière minute de la dernière journée de cette saison de Premier League.

Entré en jeu à la 77e minute contre Leicester pour remplacer Mason Greenwood, l'international anglais a marqué le second but de son équipe à la... 98e minute de la rencontre !

Jesse Lingard a intercepté une relance catastrophique de Kasper Schmeichel à l'entrée de sa surface dans les arrêts de jeu avant d'envoyer directement le ballon dans les filets.

Les deux seuls buts qu'il avait marqués cette saison étaient en quart de finale de la FA Cup, et en phase de groupes de l'Europa League. Ce dimanche, il aurait accéléré l'explosion de joie des Red Devils, et contribué à la qualification en Ligue des champions.