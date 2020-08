Lingard pourrait quitter Old Trafford

Toujours en lice en Europa League et après avoir terminé la saison de Premier League en bombe pour parvenir à se qualifier en Ligue des Champions, le mercato de Manchester United va être agité. Tant au niveau des arrivées que des départs.

Avec l'arrivée imminente de Jadon Sancho, la direction sportive mancunienne va devoir faire de la place et donc ouvrir la porte de sortie à plusieurs joueurs.

Le premier départ concerne Alexis Sánchez qui a pris la direction de l'Inter Milan, ce qui a allégé la masse salariale de manière significative.

Selon 'The Guardian', Manchester United chercherait à transférer Lingard, auteur d'une saison décevante.

À 27 ans, l'international anglais a marqué seulement un but en Premier League cette saison, et la dernière journée... Il n'entre plus dans les plans de Solskjaer.