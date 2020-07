Lingard se confie sur sa saison difficile

Jesse Lingard a surpris ses followers en publiant un long texte sur Instagram, revenant sur sa difficile saison sous les couleurs de Manchester United.

Une saison si difficile que le joueur anglais a dû attendre la dernière minute du dernier match de la saison de Premier League pour y inscrire son premier but.

Une situation qui a poussé les utilisateurs des réseaux sociaux à se moquer de lui. Sur Instagram, l'international des Three Lions a donc tenu à se confier sur cette année.

"Je me sentais perdu en tant que joueur et personne mais je n’ai jamais voulu abandonner. Je sais que les fans ont été frustrés, mais pendant tout ce temps, mon amour pour ce club et tous ceux qui y sont liés ne m'a jamais quitté", écrit le joueur anglais.

Jesse Lingard a assuré qu'il n'abandonnerait pas son club : "Cette équipe, ce club, c'est ma famille et je continuerai à travailler plus dur que jamais pour aider cette équipe à atteindre ses objectifs."