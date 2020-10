Lionel Messi a besoin de respirer

Lorsqu'un joueur reçoit une charge physique trop importante, le risque de passer à côté d'un match augmente considérablement. Et c'est dans doute ce qui s'est passé pour Messi au Coliseum Alfonso Pérez face à Getafe.

Le capitaine du Barça est revenu d'un éprouvant voyage avec sa sélection, voyage au cours duquel il a disputé deux matchs dans leur intégralité, le premier face à l'Équateur, le second face à la Bolivie.

Beaucoup de fatigue donc pour La Pulga qui ne sera pas menagé par son coach en club, Ronald Koeman. En effet, le technicien hollandais prévenait avant le match face à Getafe, Leo s'apprêtait à enchaîner 4 matchs en à peine 11 jours.

Lorsque l'on sait que beaucoup de joueurs sud-américains évoluant en Europe ont effectué un retour timide en club ce week-end, nombreux ont été ménagé comme par exemple Thiago Silva avec Chelsea, d'autres sont tout simplement revenus bléssés, il n'est donc pas surprenant d'avoir vu un Leo Messi diminué lors de la dernière journée de Liga.

Et il faut dire qu'en ce début de saison La Pulga est très sollicitée, en 21 jours, l'Argentin a disputé tous les matchs possibles, avec sa sélection comme avec son club. Un six sur six pour le sextuple Ballon d'Or, matchs qu'il aura effectué dans leurs intégralités, soit 540 minutes.

Tout semble indiquer que le meilleur joueur du FC Barcelone nécessite une pause, mais à la veille du premier match de Ligue des champions du Barça et du Clásico face au Real, est-ce le moment de faire souffler l'Argentin alors que l'équipe de Koeman n'est pas mieux ?