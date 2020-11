Lionel Messi absent du groupe pour la Ligue des champions !

C'est une bombe que lâche Ronald Koeman ! Le capitaine du Barça, Lionel Messi, est absent du groupe pour la Ligue des champions face au Dynamo Kiev ce mardi.

Le coach catalan a établi une liste de plusieurs joueurs où manque justement Lionel Messi et Frenkie de Jong. En conférence de presse ce lundi, l'entraîneur néerlandais s'est expliqué sur ses absences : "On a décidé de ne pas prendre Messi et de Jong parce qu'on a déjà trop de blessés et que la situation en Champions est relativement correcte, avec 9 points et c'est le moment de prendre un peu de repos."