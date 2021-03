Lionel Messi pourrait battre le record de Xavi

Lionel Messi atteindra aujourd'hui, s'il est titulaire avec le FC Barcelone contre Huesca, son 767e match sous les couleurs Blaugrana. L'Argentin égalera son ancien coéquipier, Xavi, aujourd'hui entraîneur au Qatar.

"Ça devait être Messi. Il est juste que le meilleur joueur de l'histoire est celui qui a le plus souvent défendu le maillot de Barcelone. C'est un honneur que le meilleur joueur du monde et, pour moi, de l'histoire soit celui qui me surpassera", a déclaré l'ancien milieu de terrain espagnol, s'adressant au journal 'Mundo Deportivo'.