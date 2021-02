Lionel Messi va engager des poursuites contre El Mundo

Ce dimanche, 'El Mundo', journal très populaire en Espagne, a lâché une bombe en fuitant le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone, estimé à 550 millions d'euros sur 4 ans.

On apprend également que seulement 5 personnes avaient accès au contrat et qu'une enquête devrait être faite. Du côté de l'argentin, des poursuites contre le journal devraient être conduites suite à cette révélation. Le Barça avait déjà publié un communiqué expliquant les poursuites judiciaires contre le journal et cela devrait être le cas également de Lionel Messi d'engager une action en justice pour tout dommage que pourrait causer la publication.