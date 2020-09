Lionel Scaloni répond à Angel Di Maria

Mercredi, au micro de 'Radio Continental', Angel Di Maria a exprimé sa colère sur son absence de la sélection argentine. Le Parisien a dû mal à comprendre pourquoi Scaloni ne le sélectionne pas depuis 2019.

Ce jeudi, le sélectionneur a tenu à répondre à l'ailier de 32 ans : "Nous ne fermons la porte à personne, a-t-il lancé au micro de Cadena 3. Pas du tout. Au contraire. L'équipe nationale appartient à tout le monde. En ce moment, les choses sont comme ça et cela n'implique pas qu'à l'avenir, ça ne puisse pas être le contraire."

Même s'il laisse la porte ouverte à Di Maria, Scaloni n'a, pour autant, apprécié ses propos : "A tous les garçons qui ont eu la chance de jouer, nous aimerions qu'ils fassent partie du projet et ne retirent pas leurs maillots (ne prennent pas leur retraite internationale, ndlr). Pekerman nous a inculqué une manière de comprendre le football et de défendre l'équipe nationale. Ils ont compris le message. Personne n'a affiché un mauvais visage. Ceux qui ne jouent pas soutiennent de l'extérieur. Et ils le comprennent. Les générations d'aujourd'hui continuent de faire de leur mieux pour jouer pour leur pays."

Le message est passé !