Liquidation totale au Barça

Après avoir reçu une claque face au Bayern Munich vendredi dernier (8-2), les catalans veulent repartir de zéro. Ce lundi une réunion est prévue à 11h pour déterminer des mesures que le club doit prendre.

Le quotidien 'Sport' annonce également que le club aurait décidé de vendre quasiment tous ses joueurs. Il existe évidemment des exceptions : Lionel Mesi, Frenkie de Jong, Riqui Puig, Ansu Fati et la nouvelle recrue portugaise, Trincao, sont intouchables.

Beaucoup de joueurs donc sur le marché des transferts mais le Barça souhaite inverser la tendance et récupérer des liquidités. L'objectif est de vendre pour la somme de 200 millions d'euros. Alors que certains joueurs ne sont plus désirés comme Rakitic ou Arturo Vidal, d'autre peuvent ne plus se sentir concerné par le projet comme Gerard Piqué qui pourrait être laissé libre. Toujours d'après cette même source, le FC Barcelone aurait reçu des offres pour Rakitic, Firpo, Rafinha et Todibo.

L'opération dégraissage est lancée.