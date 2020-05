Liverpool va devoir se séparer de plusieurs joueurs pour enrôler Werner

Timo Werner ne sera pas bradé sur le marché des transferts, encore moins en temps de crise. Sa valeur marchande pourrait néanmoins baisser.

Dans tous les cas, Liverpool est prêt à tout pour se l'offrir lors du prochain mercato estival.

Selon 'The Athletic', Liverpool prépare la saison prochaine et cela implique des départs. Les Reds devront ainsi faire des choix et le transfert de Werner pourrait avoir un impact sur les départs.

La presse britannique par de 60 millions d'euros pour son transfert. Pour sa venue, les pensionnaires d'Anfield devront donc renflouer les caisses du club.