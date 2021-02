Liverpool a approché Umtiti en janvier

Les blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez ont laissé Liverpool dans une situation très délicate. Sur le plan financier, il n'y avait pas grand-chose à offrir et Jürgen Klopp semblait résigné, mais à la dernière minute, deux recrues sont arrivées.

Ben Davies et Ozan Kabak ont été les élus. Le premier, un défenseur central de Preston North End qui est arrivé pour 2 millions d'euros. Le second, un jeune prometteur qui a brillé à Schalke 04, qui a accepté de le laisser partir en prêt avec une option d'achat.

Cependant, la liste de Liverpool était longue et il y avait des noms inattendus. Parmi eux, le défenseur du FC Barcelone Samuel Umtiti, comme l'a assuré cette semaine 'The Athletic' et repris le 'Liverpool Echo'.

Apparemment, les Reds ont étudié le cas du Français, à qui la direction sportive catalane cherchait un prêt malgré le peu d'effectif qu'elle avait à sa disposition. Il a finalement pu jouer, mais peut-être qu'avec son départ, il aurait donné le feu vert à l'arrivée d'Eric Garcia.

Cependant, c'est Umtiti lui-même qui aurait rejeté l'option de partir pour Liverpool. Déjà l'été dernier, il avait refusé de partir et ne voulait pas quitter le Camp Nou en janvier, préférant attendre le mois de juin pour décider de son avenir.

Le refus du champion du monde est intervenu une semaine avant la fermeture du mercato. Il était l'une des différentes options qui s'offraient à Liverpool, comme celle d'Issa Diop, mais en fin de compte, ce sont Davies et Kabak qui l'ont emporté.