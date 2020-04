Liverpool a dÃ©diÃ© son fameux hymne 'You'll never walk alone' Ã  Robinson

Mardi, quelqu'un a créer une fake news et une rumeur a été répandue sur la mort de Michael Robinson. Le commentateur l'a nié par le biais de ses réseaux peu après.

Nombreux sont ceux qui ont profité de son message pour manifester leur soutien. Parmi eux, Liverpool.

"Continuez à vous battre et restez forts. Vous ne marcherez jamais seul", a écrit l'entité à Michael Robinson.

Un message émotionnel qui ne manquera pas de donner de la force au commentateur sportif. Son combat contre le cancer se poursuit.

Keep fighting and stay strong. You'll never walk alone