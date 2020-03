Jïrgen Klopp est un entraîneur "incroyable" à en croire Trent Alexander-Arnold, alors que le technicien allemand est en poste à Anfield depuis octobre 2015 et a ramené le club parmi les meilleures équipes du continent avec son football "heavy metal".

Un succès qui a pris du temps à se dessiner avant le triomphe en Ligue des champions la saison denrière dernière et celui, annoncé, de cette saison en Premier League - si le championnat peut aller à son terme. Une saison affolante qui a vu les Reds faire tomber un certain nombre de records pour espérer aller décrocher leur premier titre en 30 ans.

Alexander-Arnold assure que l'ancien de Mayence et Dortmund a joué un rôle crucial dans ce retour au premier plan d'un club qui compte six sacres en C1 et pas moins de 18 titres de champion d'Angleterre.

"Incroyable, a-t-il affirmé à 'GQ' au moment d'évoquer son entraîneur. C'est tout ce qu'il y a à dire sur lui dans tous les sens du terme. Son management, en tant que personne, en tant qu'entraîneur. Juste incroyable."

Interrogé pour sa voir si Klopp est le même en privé que devant les caméras, le latéral anglais ajoute : "C'est la même personne, parce que j'ai l'impression que dans ces interviews, quand on le voit à la caméra, on peut voir que c'est une personne aimante. Vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui prête attention à ceux qui sont autour de lui. Il fait attention à sa famille, à ses joueurs, à son staff. Il traite les gens comme des égaux."

"Il traite son capitaine de la même manière qu'il le ferait avec un jeune joueur. Les gens ont probablement une vision de lui comme étant très émotionnel. Ce qui est le cas jusqu'à un certain point, mais il sait comment contrôler cela pour que ce soit bénéfique pour les gens autour de lui. Il sait ce qui doit être dit et avec quel ton, au bon moment."

Egalement questionné sur son avenir, celui qui a déjà affirmé vouloir devenir une légende du club affirme qu'il ne voit pas de raison de quitter les bords de la Mersey : "Oui, je peux l'imaginer (être un joueur d'un seul club). J'ai toujours aimé Liverpool, je les ai toujours supporté. J'ai toujours joué pour eux. Donc je n'ai jamais eu de raison de penser à cela (quitter le club)."