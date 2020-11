Alisson dévoile son plan de carrière et compte retourner au Brésil

Alisson a déjà un plan en tête pour la suite de sa carrière. Actuellement à Liverpool et anciennement passé par la Roma, le Brésilien désire en effet retourner dans son pays natal avant de raccrocher les crampons, mais il n'est pas pressé de quitter Anfield pour autant et pense pouvoir continuer à jouer à la quarantaine.

Âgé de 28 ans, Alisson se révèle être d'une présence talismanique pour Jurgen Klopp, après des triomphes en Ligue des champions, en Coupe du monde des clubs et en Premier League. Soucieux de le préserver bien au chaud, les Reds l'ont donc lié à un contrat à long terme, portant jusqu'en 2024.

Alisson admet cependant qu'il a l'intention de retourner à ses racines, à Internacional, avant de raccrocher ses gants. C'est ce qu'il a déclaré à 'Globo Esporte'. "J'ai le désir de retourner au Brésil, mais quand cela arrivera, Dieu seul le sait. Je sais que Dieu a quelque chose pour moi, je veux suivre les plans de Dieu pour ma vie, mais le désir de mon cœur quand je reviendrai au Brésil est de retourner à l'Inter, à la maison, le club que j'aime", a ainsi confié celui qui a été blessé en début de saison.

"J'ai beaucoup de respect pour tous les clubs du Brésil, je pourrais même vouloir jouer pour un autre club, mais je ne sais pas si je pourrais retourner au Brésil et ne pas aller à l'Inter (...) Je ne me suis jamais lancé dans l'élaboration de nombreux plans à long terme. Logiquement, j'ai fait des rêves, mais j'ai toujours les pieds sur terre et je suis très concentré sur ce que j'ai en main, ce que je peux faire maintenant, dans le présent. J'ai des projets pour une longue carrière dans le football, pour jouer autant que possible à un niveau élevé. Maintenant, si ce sera jusqu'à 35, 40 ou plus de 40 ans, je ne sais pas, j'ai beaucoup de chemin à parcourir", a ensuite ajouté Alisson, qui a encore de beaux jours devant lui.