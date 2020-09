Liverpool prend sa revanche sur Arsenal

Après deux matches sans victoire face à Arsenal, Liverpool a repris le meilleur sur les Gunners et l’a emporté logiquement ce lundi lors du choc au sommet de la 3e journée de Premier League. Une semaine après s’être défait de Chelsea, les hommes de Klopp ont donc disposé d’une autre équipe londonienne et il n’y aura personne pour contester ce résultat tant les champions d’Angleterre ont été supérieurs à leurs opposants.

Les Merseysiders ont survolé les débats. Leur seul tort a été de ne pas avoir tué le match plus rapidement, ce qui les a maintenu sous la menace de leurs opposants jusqu’aux dernières minutes de la partie. Le dernier geste a manqué et cela aurait pu leur coûter cher.

Alors qu’il avait marqué un but improbable à la 25e minute après avoir hérité d’un cadeau de la part de la défense de Liverpool, Alexandre Lacazette a manqué de profiter de cette situation en loupant un énorme face-à-face devant Alisson (63e). Le score n’était que alors que de 1-2. C’était une occasion en or pour sauver la mise aux siens et il ne l’a pas convertie.

Côté opposé, il y a aussi eu des munitions gaspillées, mais il y en a aussi eu trois qui ont fini au fond. Trent Alexander-Arnold a trouvé la transversale à la 21e, Virgil van Dijk a vu son tir à ras de terre stoppé par Bernd Leno (62e), Sadio Mané a raté le coche à la 64e et le rentrant Diogo Jota a dévissé ses tirs (82e et 83e).

Heureusement pour Liverpool, Sadio Mané s’est retrouvé au bon endroit pour exploiter un ballon qui trainait au second poteau (28e) et Andy Robertson a fait mouche (34e) en cueillant un service d’Alexander-Arnold. Enfin, à la 88e, Jota a fini par trouver la faille à l’occasion de sa première à Anfield. Récupérant le cuir à l’entrée de la surface, il a placé une volée imparable qui a fini au ras du poteau.

Tout en affichant du déchet dans la finition, Liverpool a donc réussi à remporter ce match et confirmer son excellent début de saison. Salah et ses coéquipiers sont aussi bien partis que lors du précédent exercice et on sait tous comme cela s’était terminé. Pour Arsenal, il s’agit du premier faux-pas de l’exercice. Notons que cela fait 26 matches de suite que cette formation ne s’est plus imposée sur le terrain d’une équipe de Big 6. Cinq ans et demi de disette. Cela commence à faire long.